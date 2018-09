Barroso. "André Pinto estava a fazer bons jogos e foi prejudicado"

Barroso, antigo capitão do Sporting de Braga, criticou José Peseiro por ter deixado André Pinto no banco de suplentes no jogo contra o Qarabag, para promover o regresso do francês Mathieu, que se viria a lesionar na segunda parte.

Em declarações a Bola Branca, o ex-jogador sublinha que "tem uma boa relação" com André Pinto, apesar de ter deixado o Braga em rota de colisão com António Salvador, depois de se ter recusado a renovar contrato com os minhotos, assinando mais tarde a custo-zero pelo Sporting.

Barroso estranha a saída do central português, considerando que este foi "prejudicado, porque vinha fazendo bons jogos". A decisão do treinador leonino foi promover o regresso do habitual titular, Mathieu, que ressentiu a lesão no segundo tempo.

Por este motivo, o antigo médio diz que Peseiro optou pelo francês "a toda a força" e acabou por agravar uma lesão que pode afastar o defesa "mais de um mês dos relvados".

Braga e Sporting defrontam-se na próxima segunda-feira, na Pedreira, num jogo que será "equilibrado", mas com ligeira vantagem para o conjunto de Abel Pereira por jogar "em casa", vaticina Barroso.

Na análise aos dois conjuntos, o ex-jogador avança um elogio ao ataque dos arsenalistas considerando-o como "um dos melhores" da liga portuguesa.