Mathieu reavaliado no arranque da preparação para Braga

O Sporting começou, esta sexta-feira, a preparar a deslocação ao terreno do Sp. Braga, relativa à quinta jornada do campeonato, com três baixas.

Bas Dost e Wendel, lesionados, fizeram tratamento. Jérémy Mathieu esteve em reavaliação devido ao problema físico que o levou a ser substituído frente ao Qarabag, para a Liga Europa. Os titulares do encontro de quinta-feira fizeram trabalho de recuperação. José Peseiro pôde contar, no relvado, com os restantes jogadores do plantel.

O Sporting volta a treinar no sábado. O jogo com o Braga está marcado para seugnda-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Braga. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.