Nem queimadas nem foguetes. ​Proteção Civil alerta para risco muito elevado de incêndio

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu um aviso à população por causa do nível muito elevado de risco de incêndio nos próximos dias, devido à subida da temperatura.



“Este cenário meteorológico traduz-se num índice de risco de incêndio em nível muito elevado e máximo na generalidade dos municípios das regiões do interior Norte e Centro, Alentejo e Algarve e em nível elevado na maioria dos restantes municípios dessas regiões”, refere a ANPC, em comunicado.

O aviso à população tem por base as informações do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê a subida gradual da temperatura máxima, entre sábado e segunda-feira, “fixando-se na generalidade do país acima dos 30 graus, podendo atingir valores próximos ou iguais a 40 graus em particular nas regiões do vale do Tejo e Alentejo interior”.



Durante a noite, a temperatura mínima terá valores acima dos 20 graus, nomeadamente nas regiões Centro e Sul.

A ANPC apela à população que adopte comportamentos responsáveis que evitem a deflagração de incêndios florestais.

Ações não permitidas nos próximos dias:

Realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos

Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos

Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração

O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes

Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem