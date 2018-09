Oscar Tabárez será selecionador do Uruguai por mais quatro anos

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou, esta sexta-feira, que renovou a ligação com Oscar Tábarez, selecionador principal, por mais quatro anos. O acordo contempla o Mundial de 2022, no Qatar.

Tabárez orienta a seleção uruguaia, de forma ininterrupta, desde março de 2006. Já o fizera entre setembro de 1988 e 1990. Ao todo, conta com 185 jogos orientados e participação em quatro Mundiais. É o treinador com mais Campeonatos do Mundo pela mesma seleção.

Em 12 anos, Tabárez qualificou o Uruguai para todos os Mundiais, com o quarto lugar na África do Sul, em 2010, e o quinto na Rússia, em 2018, como grandes destaques. Além da seleção principal, o técnico de 71 orientou as seleções olímpica, panamericana e de sub-20 do Uruguai.

Os próximos compromissos da formação "celeste" são amigáveis diante Coreia do Sul e Japão, a 12 e 16 de outubro, respetivamente.