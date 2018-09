Sérgio Nunes: "Benfica vai querer mostrar o seu poderio frente ao Aves"

Em entrevista a Bola Branca, Sérgio Nunes, antigo jogador do Benfica e Desportivo das Aves, antevê um Benfica "determinando em retomar o trilho das vitórias" depois da derrota em casa com o Bayern para a Liga dos Campeões.

Do lado da formação nortenha, o ex-jogador espera uma equipa "motivada" e que irá "pensar em pontuar" no estádio da Luz, o que poderá resultar "num jogo interessante", na opinião do antigo jogador.

Sérgio Nunes esteve dos dois lados da barricada, e no balneário do Aves acredita "numa motivação extra" pelo mediatismo do jogo, salientando que principalmente os jogadores novos "vão querer mostrar o seu valor" para subirem na carreira.

Sérgio Nunes que jogou no Benfica ao lado de Paulo Madeira no centro da defesa, avalia a continuidade de Rúben Dias na zona central da defesa dos encarnados.

O antigo jogador considera que a manutenção do jogador no plantel "foi um grande reforço" para a formação comandada por Rui Vitória, entendendo que "será um dos pilares" da equipa da Luz, algo que se "irá extender" à seleção nacional