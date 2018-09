Miguel Oliveira fecha primeiro dia em Aragão com o 10.º tempo

Miguel Oliveira terminou o primeiro dia de treinos livres, esta sexta-feira, do Grande Prémio de Aragão, 14.ª prova do Mundial de Moto2, com o décimo melhor tempo.

O piloto português, ao comando de uma KTM, melhorou a melhor volta na segunda sessão, ao início da tarde, mas piorou a classificação geral. Miguel parou o cronómetro em 1'54.117. O melhor do dia foi Francesco Bagnaia (Kalex): 1'53.784 foi o tempo do italiano, que lidera o Mundial de pilotos com 214 pontos, mais oito que Miguel Oliveira.

No sábado, haverá uma terceira sessão de treinos livres, a última antes da qualificação. A corrida vai realizar-se no domingo.