Luís Castro não sabe se vai reencontrar Jackson Martínez

Luís Castro abordou, esta sexta-feira, o possível reencontro com Jackson Martínez. O treinador do Vitória de Guimarães orientou o ponta-de-lança colombiano, agora no Portimonense, quando treinou o FC Porto.

"Daquilo que eu contactei com ele, é uma pessoa ótima e um jogador ótimo, mas daí a estar pronto para ser utilizado só o Folha poderá dizer", referiu o técnico vitoriano, em conferência de imprensa de antevisão da partida. Luís Castro orientou a equipa principal portista em 16 jogos, na segunda metade da temporada 2013/14, sucedendo a Paulo Fonseca.

Há quase um ano e meio que o Vitória não vence três jogos consecutivos. Luís Castro não olha para o passado, porém, quer quebrar esse enguiço:

"É claramente um jogo importante para nós e uma vitória que dar-nos-ia três pontos que nos trariam para uma classificação confortável na tabela. Conquistar três vitórias sucessivas no campeonato é algo que nós queremos conseguir de forma constante e que é extremamente complicado conseguir. É algo que procuramos de forma permanente".

O Vitória-Portimonense joga-se no domingo, às 20h30, em Portimão.