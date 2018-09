Marc Márquez mais rápido no primeiro dia de treinos livres em Aragão

Marc Márquez, piloto da Repsol Honda e líder do campeonato de MotoGP, foi o mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira do Grande Prémio de Aragão, em Espanha.

Durante a sessão da manhã, os pilotos da Ducati dominaram a grelha, e ocuparam os quatro primeiros postos, com Andrea Dovizioso, segundo classificado da classificação geral, a conseguir o melhor tempo.

À tarde, o piloto da "casa" fechou o dia com a volta mais rápida, com 1:47.382, à frente de Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso.

Márquez lidera a classificação geral da MotoGP com 221 pontos, isolado à frente do segundo classificado, Andrea Dovizioso, com 154 pontos, e Valentino Rossi, com 151.