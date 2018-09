​May pede "respeito" à UE. “Não acordo é melhor do que mau acordo” no Brexit

Não haver acordo com a União Europeia para o Brexit é melhor do que um mau acordo, afirma a primeira-ministra britânica.



Um dia depois da cimeira informal dos líderes europeus de ontem, em Salzburgo, Theresa May pediu “respeito” pelo Reino Unido.

A primeira-ministra britânica considera “inaceitável” que, nesta altura das negociações, a UE tenha rejeitado o seu plano para Brexit sem apresentar alternativas.

“Eu não vou reverter o resultado do referendo nem vou partir o meu país”, garantiu Theresa May, que fala numa situação de “impasse”.

No final da cimeira de quinta-feira, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que a proposta apresentada por Londres para as futuras relações comerciais com a União Europeia “não vai funcionar”, indicando outubro como prazo para fechar o acordo do Brexit.

“Apesar de haver elementos positivos na proposta ‘Chequers’ [apresentada pelo Governo britânico], o quadro sugerido para a cooperação económica não vai funcionar”, disse Tusk.



“O momento da verdade será o Conselho Europeu de outubro”, salientou o responsável europeu, data em que espera ter o acordo negociado.