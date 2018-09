Frederico Silva cai nos quartos-de-final em Taiwan

Frederico Silva falhou, esta sexta-feira, o acesso às meias-finais do Challenger de Kaohsiung, em Taiwan.

Depois de uma caminhada surpreendente, em que eliminou um "top-100", na última ronda de qualificação, e dois "top-200", o último deles o oitavo cabeça-de-série do torneio, o tenista português, 310.º do "ranking" ATP, foi eliminado nos quartos-de-final pelo número 232 do mundo.

Frederico caiu perante o sul-coreano Duckhee Lee, em dois "sets", por 6-2 e 7-5, num encontro que durou quase uma hora e 20 minutos.