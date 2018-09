Crime deixa comunidade sem igreja em Moçambique

Igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus, em Zavala, Moçambique, antes e depois do incêndio (deslizar a linha vertical para ver as diferenças)

A comunidade católica de Zavala, na diocese de Inhambane, Moçambique, ficou sem igreja depois de a única que existia na zona ter ardido por completo, na noite de 17 de setembro. A paróquia desconfia de fogo-posto, e lamenta a destruição da igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus, que levará a que a missa de domingo seja celebrada ao ar livre, debaixo de uma árvore, explica o padre Vineesh Thomas, um missionário indiano que está na região. Segundo o sacerdote, a comunidade tem a certeza que se tratou de crime, até porque o incêndio deflagrou à noite e a água foi cortada, e desconfia que na raiz está uma disputa de terreno. “Temos a certeza que foi crime porque havia um conflito sobre o terreno onde a Igreja foi construída. Ela foi construída pela família Malalane. O caso de conflito sobre o terreno foi a tribunal e a família Malalane ganhou.” O advogado Adriano Malalane, que vive em Lisboa, confirma que a Igreja foi mandada construir pela sua família, e o terreno cedido à comunidade. “Durante a guerra houve um homem que ocupou o terreno que pertencia ao meu pai. Quando o meu pai voltou da cidade e começou a tratar do seu terreno, esse homem levou-o a tribunal. Uma vez que existe o reconhecimento do usucapião o tribunal decidiu delimitar o terreno e aquele homem ficou com uma parte e o resto ficou para a nossa família”, explica.