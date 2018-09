Melo Gouveia na luta pela liderança no Portugal Masters

Ricardo Melo Gouveia fechou o segundo dia de Portugal Masters, torneio do European Tour, com uma volta de cinco pancadas abaixo do par. O golfista português manteve o bom nível que evidenciado no primeiro dia, apesar do triplo "bogey" registado no buraco nove. Entregou um cartão com 66 pancadas, onde registou, ainda, nove "birdies" e um "bogey".

O -9 de agregado faz com que Melo Gouveia esteja na quarta posição, empatado com Ashun Wu, Raphael Jacquelin e Marcus Kinhult. Parte do "field" ainda tem de cumprir a segunda volta, mas para a já a tabela é liderada pelo inglês Oliver Fisher, com -12.

Tomás Silva e Ricardo Santos estão com boas perspetivas para passar o "cut".