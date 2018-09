José Mota avisa que a derrota do Benfica com o Bayern não fez mossa

O treinador do Desportivo das Aves, José Mota, não acredita que a derrota do Benfica diante do Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, tenha deixado marcas na equipa orientada por Rui Vitória.

O Aves defronta os encarnados para a quinta jornada, no domingo, e Mota garantiu, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do encontro, que não encontrará um adversário debilitado:

"Há derrotas que marcam a própria época. Neste caso, isso não acontece. O Benfica perdeu com uma grande equipa, mas acaba por tentar fazer um bom jogo. A diferença esteve na qualidade. Os sócios do Benfica aplaudiram a própria equipa, é sinal de que perceberam que eles fizeram tudo para conseguir um bom resultado. Esse tipo de derrotas não causam mossa, pelo contrário: dá um estado anímico bem diferente para que, no próximo jogo, se consiga rapidamente outro resultado. Estas derrotas não causam problemas de espécie alguma para o Benfica".

A diferença entre intenção e possibilidade



Mota admitiu que, na Luz, o Benfica "é uma equipa fortíssima", além de estar "num bom momento de forma", o que tornará o jogo "extremamente difícil" para os avenses. Contudo, tem esperança num bom resultado.

"A nós, compete-nos sermos bons. Temos de ir com ambição para o Estádio da Luz. Claro que o adversário vai obrigar-nos, muitas das vezes, a recuar o nosso bloco, mas não é essa a nossa intenção. Temos de ser uma equipa com ambição para discutir este jogo. Depende sempre da forma como o adversário se vai apresentar, como é óbvio", assinalou.

O objetivo é "disputar o jogo e explorar bem as transições", mas o Aves terá de aproveitar as oportunidades de que dispuser para marcar. Mota descartou a noção de autocarro e explicou que as equipas mais pequenas estão sempre à mercê do que os grandes as levem a fazer em campo.

"Não é uma questão de autocarro. É uma questão de o adversário ser melhor. A minha intenção pode ser chegar à Luz e discutir o jogo mas isso pode não acontecer. E porquê? Porque o adversário é melhor".



O Benfica-Aves está marcado para domingo, às 18h30, no Estádio da Luz. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.