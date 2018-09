Mourinho faz gestão "gourmet" de Dalot

José Mourinho está apostado em tratar da recuperação e afirmação de Diogo Dalot no Manchester United com o máximo de cuidado.

"Neste processo de adaptação, quero que ele jogue totalmente fresco. Por isso, não vai jogar [no sábado, com o Wolverhampton]. Vai jogar na terça-feira. Jogar no Manchester United, para um jovem de 19 anos que vem de outro país e depois de uma lesão importante com cirurgia, já é difícil o suficiente. Ele não precisa de enfrentar ainda mais dificuldades por causa de acumulação de minutos", justificou o treinador português.

Dalot estreou-se pelos "red devils" na quarta-feira, logo na Liga dos Campeões e a titular. Mourinho ficou encantado com o que viu:

"Jogou 90 minutos na Champions League, num campo difícil, vai recuperar totalmente e na terça-feira jogará outra vez. Mas mostrou àqueles que não o conheciam que não está aqui só para fazer número. Está aqui para competir por um lugar. É um jogador muito bom".

O segundo jogo do ex-lateral do FC Porto está, assim, marcado para terça-feira, diante do Derby County, para a Taça da Liga inglesa.