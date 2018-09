Mourinho: "Nuno alcançou a Premier League por mérito próprio"

José Mourinho não se poupou, esta sexta-feira, nos elogios a Nuno Espírito Santo e ao Wolverhampton. O treinador do Manchester United recordou a altura em que Nuno foi seu jogador, no FC Porto, e garantiu que o seu antigo pupilo ganhou o direito de treinar na Premier League.

"Há sempre alguns jogadores com quem tens um pequeno 'feeling' de que podem tornar-se treinadores. Daquela equipa do FC Porto, diria que 75% deles são agora treinadores. O Nuno alcançou este nível de Premier League por mérito próprio. Não chegou diretamente à Premier League, passou primeiro pelo Championship, por isso ganhou o direito de ser um treinador da Premier League. Tem feito um trabalho fantástico. Os resultados falam por si", referiu, em conferência de imprensa.

Mourinho fazia a antevisão do encontro entre o United e o Wolves, precisamente, que se realiza no sábado, às 15h00. Sobre a equipa orientada por Nuno, não se coibiu de afirmar que "são muito bons":

"Foram dominadores no Championship e todos sabemos que não é fácil, mesmo que tenhas a melhor equipa. E eles dominaram desde o início até ao fim. Depois, estiveram fortes no mercado, têm feito um bom trabalho, estão a ter uma grande adaptação à Premier League, a conseguir os pontos e as exibições que os fazem a eles e a todos, eu incluído, sentir que vão ter uma época muito estável, muito, muito longe dos problemas que normalmente uma equipa que vem do Championship enfrenta".



Mourinho comentou a influência que Jorge Mendes, seu agente, tem no Wolves e frisou que "não tem só a ver com influência portuguesa, um treinador português, um staff português e jogadores portugueses".

"Tem também a ver com arranjar os [portugueses] certos e penso que eles arranjaram bons jogadores jovens, assim como bons jogadores experientes. Esta época, foram buscar o guarda-redes da seleção portuguesa [Rui Patrício], foram buscar o [João] Moutinho, que faz parte do clube das 100 internacionalizações [por Portugal]. Têm grande estabilidade na equipa, os jovens têm bom potencial e pode ver-se o trabalho da equipa técnica. São uma muito boa equipa", completou.