Nova PGR. Associação Transparência e Integridade fala em “método opaco

A Associação Transparência e Integridade critica o método de nomeação da nova Procuradoria-geral da República (PGR). À Renascença, João Paulo Batalha diz que o método é “opaco” e não estimula o debate público.

“Acho que ficou demostrado que uma nomeação feita pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, é um método muito opaco que não facilita, não estimula o debate público e que, no limite, pode até estimular conluios e promiscuidade entre os decisores. Portanto, o processo foi mau conduzido, quase por definição, porque este é um péssimo método de nomeação”, alerta.

João Paulo Batalha considera que que a pressão pública que houve para a recondução da Joana Marques Vidal, de alguma forma, forçou o Governo e o Presidente a nomearem “alguém que no mínimo pode ser apresentado como uma solução de continuidade”.

O mesmo responsável defende uma mudança de método, com maior participação no debate de escolha do PGR, sem necessidade de uma qualquer alteração constitucional.

A Presidência da República anunciou a escolha da procuradora-geral adjunta Lucília Gago para substituir Joana Marques Vidal, por proposta do Governo, como nova PGR.

Lucília Gago, com uma carreira de quase 40 anos na Justiça, sucede a Joana Marques Vidal cujo mandato termina no próximo dia 12 de Outubro.

A nova PGR, de 62 anos, é especialista na área da família e menores, é magistrada do Ministério Público e foi diretora do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa nos últimos dois anos.