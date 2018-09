Padrão: "Já era altura do grande V. Setúbal ganhar ao FC Porto"

Está na hora de o Vitória de Setúbal voltar a derrotar o FC Porto, no Bonfim. Assim opina Carlos Padrão, que ocupava a baliza dos sadinos na última vez que isso aconteceu, há 35 anos, a 6 de março de 1983.

"Já era altura do grande Vitória de Setúbal ganhar ao FC Porto, porque há vários anos a esta parte acontece sempre esta situação ser lembrada e faz-nos perceber que o tempo passa realmente muito rápido. Já vão 35 anos. É sempre bom recordar, mas por outro lado é um troféu negativo para o V. Setúbal", assinala Padrão, em entrevista a Bola Branca.

O antigo guarda-redes, que também passou pelo Dragão, considera que, esta época, o Vitória é "uma equipa bem estruturada, com objetivos bem definidos e um plantel equilibrado, mas o FC Porto é sempre o FC Porto". Para repetir o feito de 1983, quando o Vitória era treinado por Manuel de Oliveira, terá de se ver "um grande dia do Vitória e um mau dia do Porto". Padrão não duvida: "90% do favoritismo continua a ser para o FC Porto".

Padrão não acredita que o facto de o Porto ter jogado, a meia da semana, para a Liga dos Campeões possa ser uma vantagem para o Vitória.

"Os jogadores atingem os patamares físicos e técnicos muito mais rapidamente a jogar do que a treinar. Nos inícios de época, é sempre uma vantagem jogar duas vezes por semana. A partir de janeiro, fevereiro, começa a aparecer o cansaço e as coisas tornam-se mais difíceis. Quem anda há muitos anos no futebol sabe exatamente o que eu estou a dizer. Jogar duas vezes por semana, numa fase destas, é uma vantagem, não uma desvantagem", assegura o antigo guarda-redes sadino.

A vantagem da sobrecarga e os quatro candidatos

Nas contas do título, "olhando friamente", Padrão entende que FC Porto e Sporting "estão a jogar um futebol muito pragmático, muito resultadista".

"O Benfica é, efetivamente, aquele que parece melhor apetrechado, não só em qualidade de jogo como a nível dos jogadores que tem e das alternativas que tem no banco e inclusive fora das convocatórias. Mas já no ano passado se falava nisto. O FC Porto, se calhar, no ano passado, era a terceira equipa para o tíutulo e acabou por ser o campeão", lembra.

Padrão chama, também, a atenção para o Sporting de Braga que, "se não fosse aquele resultado anormal com o Santa Clara", em que teve de recuperar de um 3-0, "seria neste momento líder isolado":

"Inclusivamente pelo facto de ter sido eliminado da Liga Europa, a equipa tem mais tempo para treinar e os jogadores têm mais tempo de descanso. Podem fazer uma gestão muito melhor e muito mais fácil do plantel, portanto muita atenção ao Sporting de Braga, esta época".