Papa aceita a resignação de mais dois bispos chilenos

O Papa Francisco aceitou esta sexta-feira a resignação de mais dois bispos chilenos.

De acordo com o boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé, Francisco aceitou a resignação dos bispos de São Bartolomeu de Chillán, Carlos Eduardo Pellegrín Barrera e de São Filipe, monsenhor Cristián Enrique Contreras Molina. O primeiro tem 60 anos e o segundo 71. A idade de resignação obrigatória dos bispos é aos 75.

Em ambos os casos foram nomeados administradores apostólicos, e não sucessores.

A diocese de São Bartolomeu de Chillán foi recentemente alvo de buscas, por ordem do procurador chileno, Emiliano Arias, no contexto de uma grande investigação sobre abusos sexuais e encobrimento na Igreja Chilena. As buscas ocorreram no dia 13 de setembro e abrangeram também as dioceses de Valparaiso, Osorno e Concepcion. Um mês antes tinha sido feita uma rusga à sede da Conferência Episcopal.

Já o bispo Cristián Contreras estaria a ser alvo de investigação por parte das autoridades, segundo a imprensa chilena, também no contexto de abusos sexuais praticados por membros da Igreja. De acordo com o jornal chileno "La Tercera", Contreras já tinha sido alvo de uma investigação interna da Igreja, por suspeitas de abusos sexuais de menores, em 2013, mas o caso não redundou em qualquer sanção. O jornal indica que há ainda outros bispos sob investigação.

O boletim da Santa Sé não invoca qualquer razão para o facto de o Papa ter aceite estas resignações neste dia, como é, aliás, costume, mas o boletim indica, isso sim, que também esta sexta-feira o Papa recebeu em audiência o arcebispo Chomalí Garb, de Concepción, uma das dioceses que tem sido alvo de rusgas.

A dimensão da crise de abusos sexuais no Chile atingiu tamanha gravidade que todos os bispos do país apresentaram ao Papa a sua resignação. Algumas foram aceites de imediato, mas Francisco deixou a maioria nos seus cargos. Com a aceitação de mais estas duas resignações sobe para sete o número de bispos que deixaram os seus cargos depois dessa atitude do episcopado chileno, embora nem todas tenham necessariamente a ver com a questão dos abusos sexuais, uma vez que alguns bispos já tinham atingido o limite de idade.

O escândalo dos abusos manchou a visita do Papa Francisco ao país, no início de 2018.

[Notícia atualizada às 11h54]