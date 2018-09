Miguel Oliveira arranca com o oitavo tempo em Aragão

Miguel Oliveira completou a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Aragão, 14.ª prova do Mundial de Moto2, com o oitavo melhor tempo.

Aos comandos de uma KTM, o piloto português fez parar o cronómetro em 1'54.233, a mais de seis décimas do mais rápido da sessão, o alemão Marcel Schrotter (Kalex). O segundo foi o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que lidera o Mundial, com 214 pontos, mais oito que Oliveira.

À tarde, há nova sessão de treinos e, no sábado, mais outra, seguida da qualificação. A corrida está marcada para domingo.