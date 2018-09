Nova PGR. "Mandato único é a melhor forma de evitar" condicionamentos

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garante que a mudança de titular do cargo de Procurador-Geral da República não tem a ver com a avaliação do serviço prestado por Joana Marques Vidal.

"Não tem nada a ver com Joana Marques Vidal ou com qualquer outra pessoa. Tem a ver com um principio. O mandato único é a melhor forma de evitar que quem está a exercer essa função seja condicionado", explicou a ministra.

Lucília Gago sucede a Joana Marques Vidal na liderança da Procuradoria-Geral da República. Para Van Dunem, Lucília Gago é uma profissional próxima do Ministério Público e "altamente capaz" , com "uma experiência transversal".

"Haverá uma continuidade do trabalho. A pessoa indigitada poderá ter, no seu programa áreas próprias, mas naturalmente que terá de haver continuidade. A lógica de encontrar alguém do Ministério Público foi exactamente essa, uma lógica de continuidade", defendeu a ministra.

Questionada ainda sobre se foi propositada a escolha de uma mulher para suceder a Marques Vidal, Van Dunem explicou que é decorrente da realidade do setor, muito dominado pela presença feminina.