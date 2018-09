Maxi sabe que tem de "trabalhar o dobro" para merecer a aposta

Maxi Pereira promete trabalhar ainda mais para justificar a renovação e a titularidade no lado direito da defesa do FC Porto, aos 34 anos.

O lateral uruguaio conta, em entrevista à revista "Dragões", que no final da temporada passada Sérgio Conceição fê-lo saber que gostaria de continuar a contar com ele. "Disse-me isso cara a cara e senti que estava a ser sincero, isso foi importante para mim. A parte económica não era decisiva, o que queria era continuar no FC Porto e continuar a demonstrar que posso lutar por um lugar", explica.

Maxi tem a difícil tarefa de fazer esquecer Ricardo Pereira, que rumou ao Leicester City: "Até nisso tenho mais responsabilidade. Este ano vai ser mais duro, tenho de trabalhar o dobro, não só para jogar, mas para retribuir a confiança que depositaram em mim com a renovação. Fomos campeões e eagora temos de demonstrar que somos a mesma equipa. As equipas vão querer demonstrar o seu valor contra o campeão nacional".

Este ano, o Porto tentará mostrar que pode voltar a ser campeão e, na Europa, provar que pode "disputar um jogo frente a qualquer rival". Maxi sabe que tem o "privilégio de viver" do que gosta e, num momento de sinceridade, admite que tem medo do dia em que terá de se retirar.

"Até evito pensar nisso. Concentro-me para já no futebol e em jogar até conseguir. Vou jogar até conseguir, até cair para o lado, mas também não me vou andar a arrastar. Se vir que estou a dar muita vantagem, que já não consigo ou que começo a ter lesões, paro de jogar. Um jogador sabe quando tem de dizer basta", assinala, assumindo que, sem ser "rápido ou habilidoso", o que o distingue é "ser o mais competitivo possível" em cada lance. Vai ao encontro do lema de Maxi: "Não te podes entregar".