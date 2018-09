Aguero renova contrato com o Manchester City

Kun Aguero acertou a renovação de contrato com o Manchester City, por mais uma temporada, até à época 2020/21. Se cumprir o vínculo assinado, Aguero completará uma década com a camisola do clube inglês.

"Estou feliz por renovar por mais um ano. A minha ideia era estar aqui por dez anos, já estou há sete e serão dez, até ao fim do contrato", disse o jogador, em declarações publicadas no site do City.



O diretor desportivo do clube, Txiki Beguiristain destaca a "importância que Aguero tem tido para o clube". "Continua a ser um elemento fundamental", acrescenta. Aguero, de 30 anos, cumpre a oitava temporada no Manchester City. Esta época tem cinco golos, em sete jogos.