Festival Iminente leva arte e música ao Panorâmico de Monsanto

O Panorâmico de Monsanto será entre hoje e domingo uma galeria de arte e sala de concertos, no âmbito do festival Iminente, que se realiza pela primeira vez em Lisboa.

O Iminente, que se realizou a primeira vez em 2016, em Oeiras, e já passou também por Londres, "tenta reunir todas as subculturas urbanas num festival, num ambiente de comunhão, de várias vertentes, e mostrar o que está iminente, o que está a borbulhar", de acordo com Alexandre Farto (Vhils), um dos mentores da iniciativa.

Para os dois palcos - o principal no exterior e um mais pequeno na cave - está planeado um cartaz que inclui pela primeira vez artistas estrangeiros.

Hoje atuam, entre outros, os portugueses Conan Osiris, Bateu Matou, Pappillon, Shaka Lion, Octa Push, a dupla peruana Dengue Dengue Dengue, o angolano Bonga e o sírio Omar Souleyman.

Para sábado estão marcados concertos dos norte-americanos Maseo (dos De La Soul), Kool G Rap, Havoc (metade dos Mobb Deep), dos portugueses Norberto Lobo, Nídia, Keso, Fumaxa, Valete e do luso cabo-verdiano Loreta, entre outros.

No domingo atuam, entre outros, os portugueses Marta Ren & the Groovelvets, Carlão, Gisela João, Sequin e Fogo Fogo.

No festival, porém, haverá outros palcos. O fundo da escadaria em caracol, no interior do edifício, irá acolher, no domingo, uma performance do artista sonoro e violoncelista Ricardo Jacinto. O mesmo espaço irá acolher, durante o festival, atuações de duas 'crews' [grupos] de 'breakdance' e a peça XJS DJ CAR do português João Louro, criada em 2002 - um carro estacionado na cave -, e está preparada para acolher atuações de DJ.

Durante os três dias, estarão em todo recinto obras de vários artistas. Desta vez, a organização decidiu "abrir o espaço a outros projetos", tendo para isso sido criado uma zona onde novos criadores e uma galeria do Porto, a Circus, irão dar a conhecer o seu trabalho. Uma espécie de feira "ligada ao skate, ao 'graffiti' e a subculturas".

Nesta edição haverá também um programa de debates, com curadoria do investigador em Estudos Urbanos António Brito Guterres, "numa exploração de temas que visam fomentar a integração, igualdade e conhecimento".

Nos três dias, as portas abrem às 15h00. Hoje e no sábado, há atividades até às 2h00 e, no domingo, até às 22h00.

Durante o festival haverá 'shuttles' da Carris, gratuitos para quem tiver bilhete, e um parque de estacionamento para bicicletas dentro do recinto. Os horários dos 'shuttles', que partem do Polo Universitário da Ajuda e de Sete Rios, podem ser consultados no site do festival.

No recinto não há caixas multibanco.