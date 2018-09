Guterres mantém confiança em chefe de comissão na Guatemala

O secretário-geral das Nações Unidas reitera a sua confiança em Ivan Velasquez como chefe da Comissão da ONU contra a Impunidade na Guatemala (CICIG), adiantando estar disposto a reunir com o Presidente do país.

António Guterres, que rejeitou um pedido do Presidente da Guatemala, Jimmy Morales, para substituir Ivan Velasquez, referiu que a posição das Nações Unidas é "muito clara".

"Continuamos a manter a confiança no comissário, consideramos que existe uma situação que, de facto, deve ser resolvida e esperamos que, em consultas com o governo, seja possível encontrar um adjunto para coordenar a ação no interior do país", disse António Guterres.

A eventual nomeação de um comissário-adjunto foi levantada por Guterres depois da recusa do executivo da Guatemala em permitir a entrada no país a Ivan Velasquez, embora o Tribunal Constitucional do país tenha emitido no domingo uma ordem que exige o regresso do chefe da CICIG.

O líder das Nações Unidas afirmou que a ONU está interessada em continuar as negociações com a Guatemala para "melhorar a ação da Comissão".

Questionado sobre um possível encontro com Morales, à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que se realiza na próxima semana, Guterres disse que não tem agendado, mas frisou que está "totalmente disponível" para o Presidente da Guatemala.

O governo proibiu a entrada no país ao chefe da Comissão da ONU contra a Impunidade na Guatemala, alegando que é "uma pessoa que viola a ordem e segurança públicas, afetando governabilidade institucional, a justiça e paz no país".