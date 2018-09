Vágner: "Não conseguimos fazer o jogo que estamos habituados"

Vágner, guarda-redes do Qarabag, analisou a derrota frente ao Sporting.

Em declarações na flash interview, o antigo guardião do Boavista acredita que Nani foi peça-chave para a vitória leonina:

"Não conseguimos fazer o jogo que estamos habituados a fazer porque o Sporting criou-nos dificuldades. Com um grande passe de Nani fizeram o 1-0 e o segundo golo foi asneira nossa. Correr atrás do prejuízo é muito mais difícil”.

Para Vágner, o foco agora tem de estar no Arsenal, gigante europeu e adversário do emblema azeri na próxima jornada:

“Agora perdemos três pontos e temos de pensar no Arsenal, em casa. Lá teremos uma postura diferente. Temos de pensar jogo a jogo e no final fazer as contas".

O brasileiro mostrou-se satisfeito de regressar a Portugal. "Aqui é a minha casa, sinto-me bem feliz. Sou muito bem recebido, a minha filha nasceu aqui e espero regressar".