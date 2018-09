Raphinha "muito feliz" pelo primeiro golo na Liga Europa

Raphinha, extremo do Sporting, mostrou-se satisfeito com a vitória frente ao Qarabag e pelo primeiro golo na Liga Europa.

O brasileiro é reforço de verão e mostrou-se naturalmente contente com o resultado. "Entramos no jogo sabendo que ia ser difícil, mas fomos à procura do nosso ritmo para conseguir a vitória". "Foi o meu primeiro golo na Liga Europa, foi muito importante para mim, mas o mais importante foi a vitória da equipa".

"O Gelson fez um grande trabalho aqui, admirava-o e admiro-o muito, mas estou a fazer o meu trabalho, não estou a procurar fazer esquecê-lo, estou a fazer o meu trabalho e fazer o meu melhor a cada dia", adicionou.



Questionado sobre a partida da próxima segunda-feira, em Braga, Raphinha diz que a equipa vai tentar os três pontos.

"Vamos continuar a trabalhar nos dias que sobram e vamos tentar impôr o nosso ritmo para conseguir a vitória".