Atenção, Sporting. Arsenal vence Vorskla Poltava

O Arsenal recebeu e venceu o Vorskla Poltava por 4-2, em Inglaterra.

A equipa de Emery esteve a vencer por 4-0, com golos de Aubameyang (2), Welbeck e Ozil, e deixou que a equipa adversária reduzisse nos últimos 15 minutos, por Chesnakov e Sharpar.

O Zurich venceu por 1-0 no terreno do AEK Larnaca, e o Celtic recebeu e venceu o Rosenborg pela margem mínima, 1-0.

O Dinamo de Zagreb surpreendeu o Fenerbahce e goleou por 4-1, na Croácia. O AC Milan venceu apenas por 1-0 no terreno do Dudelange, no Luxemburgo.

O Zenit, com Neto no onze inicial, empatou a uma bola na Dinamarca, frente ao Copenhaga, e o Leverkusen venceu o Ludogorets depois de estar a perder por 2-0.

O Olympiakos de Pedro Martins, com Podence no onze, Roderick e José Sá no banco, empatou 0-0 em casa, frente ao Bétis, sem William Carvalho, que está lesionado.

O RB Leipzig perdeu em casa num duelo entre equipas da Red Bull. O Salzburgo surpreendeu e venceu por 3-2. Bruma foi titular no emblema alemão.

O Slavia de Praga bateu o Bordéus por 1-0, assim como o Trnava surpreendeu o Anderlecht ao vencer por 1-0.