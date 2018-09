Candeias assiste no empate do Rangers contra o Villarreal

Candeias assistiu no empate do Rangers a duas bolas no terreno do Villarreal.

A equipa liderada por Steven Gerrard esteve a perder por duas ocasiões mas conseguiu chegar ao empate. O primeiro golo da equipa escocesa, marcado por Arfield, é assisto pelo português Daniel Candeias.

Na outra partida do grupo G, o Rapid Viena bateu o Spartak de Moscovo por 2-0, com auto-golo de Timofeev e golo de Murg.

A Lazio recebeu e bateu o Apollon, com golos de Luis Alberto e Ciro Immobile. Já o Marselha perdeu frente ao Eintracht Frankfurt em pleno Velodrome.

A formação francesa entrou a vencer aos três minutos, por Ocampos, mas permitiu a reviravolta. O golo da vitória foi marcado por Luka Jovic, avançado emprestado pelo Benfica, aos 89 minutos.

O Genk bateu o Malmo na Bélgica por 2-0, e o Besiktas também derrotou o Sarpsborg por 3-1, com Pepe no onze e Quaresma no banco.

O Akhisar Belediye-Krasnodar terminou em vitória do emblema russo por 1-0, numa partida que contou com Josué no onze inicial da equipa turca.

Já O Sevilha, com André Silva no banco e Carriço no onze, goleou o Standard de Liége por 5-1 à boleia das fantásticas exibições de Ben Yedder e Banega.

O Chelsea venceu na Arena Toumba, do PAOK, por 1-0, com um golo no arranque da partida de Willian. O BATE Borisov venceu por 2-0 o Videoton, e o Rennes bateu o Jablonec por 2-1, com o golo da vitória a ser apontado por Ben Arfa, aos 91 minutos.