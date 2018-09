Ponte 25 de Abril. Escolhido consórcio para as obras

As obras na Ponte 25 de Abril foram adjudicadas por 12,6 milhões de euros ao consórcio composto pelas empresas Somague, Sociedade de Montagens Metalomecânicas e STAP-Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

“As intervenções previstas incidem sobre elementos metálicos da ponte suspensa e em elementos de betão armado pré-esforçado do viaduto de acesso norte", refere o comunicado de imprensa sobre as obras na ponte que liga as duas margens do rio Tejo entre Almada e Lisboa.

A empresa explica que se tratam de "trabalhos de construção metálica, soldadura, reposição localizada da proteção anticorrosiva, substituição de elementos não estruturais, limpeza, tratamento e pintura pontual de superfícies de betão".

Inicialmente, a IP tinha estimado que os trabalhos seriam orçados em 18 milhões de euros, mas o consórcio vencedor - entre seis - apresentou uma proposta inferior, no total de 12,6 milhões de euros.

Além do consórcio da Somague, apresentaram propostas finais a Martifer - Construções Metalomecânicas, a Promanec - Engineering & Construction e os consórcios Extraco Construccions e Proxectos/ Alexandre Barbosa Borges, Conduril - Engenharia/ Edirio Construções e Teixeira Duarte/ Sociedade Internacional de Montagens Industriais.

Em março, a revista Visão noticiou que o Governo tinha recebido um mês antes um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil que alertava para a necessidade de "medidas urgentes" de reparação, depois de "terem sido detetadas 'fissuras' numa zona estrutural da travessia".

Então, o presidente executivo da IP, António Laranjo, disse que a obra de reparação da Ponte 25 de Abril não era urgente, que se houvesse perigo a infraestrutura "estaria fechada" e falou que ia ser lançado um concurso de reabilitação.

Já recentemente, em 12 de setembro, no parlamento, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, estimou que a empreitada começasse "ainda este ano".

Ainda segundo o comunicado da IP, as intervenções adjudicadas resultam de atividades de inspeção e de monitorização do comportamento estrutural da Ponte 25 de Abril, que foram "promovidas em contínuo pela IP, e executadas pelo ISQ -- Instituto de Soldadura e Qualidade e pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil".

Segundo hoje a IP, a consignação deverá ocorrer "ainda no decurso do corrente ano".