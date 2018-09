Raul Meireles: "Temos de atribuir o sucesso do FC Porto ao Sérgio Conceição"

Raul Meireles, em entrevista a Bola Branca, acredita que o catalisador do sucesso do FC Porto na temporada passada foi Sérgio Conceição.

Segundo o antigo jogador dos dragões, o técnico alcançou o objetivo do título com uma união que há muito tempo não se sentia no clube.

"O Sérgio teve um papel muito importante no título. Chegou e não tinha muito por odne ir. Não podia contratar jogadores, só trouxe os emprestados, e foi campeão, que era o principal objetivo. Notou-se uma união que há muito tempo não se via. Temos de atribuir o sucesso do FC Porto a ele".

Meireles acredita que os reforços deste ano são "de qualidade", e já a mostraram "nos poucos jogos que realizaram". O antigo médio que representou o FC Porto entre 2004 e 2009 acredita que os dragões vão fazer "um bom campeonato".

Em relação ao arranque na Liga dos Campeões, Meireles acredita que o empate em Gelsenkirchen foi "um bom resultado":

"O Schalke não é uma equipa fácil, com muita força física. Batemo-nos bem e conseguimos um bom resultado. Está tudo em aberto".