Doença de Parkinson. Infarmed garante alternativa ao medicamento Sinemet

O Infarmed garante alternativa ao Sinemet, medicamento para a doença de Parkinson que se encontra esgotado nas farmácias portuguesas.

"Na sequência das diversas reuniões com as empresas que têm medicamentos nesta área, foi possível encontrar um conjunto de soluções que vão assegurar o abastecimento do mercado e o tratamento dos doentes, não se prevendo que venha a ocorrer essa rutura", refere o Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento, em comunicado.



As empresas que têm medicamentos contendo a associação levodopa + carbidopa ou alternativas terapêuticas assumiram um compromisso com o Infarmed de efetuar fornecimentos semanais regulares.

"As farmácias já estão a ser reabastecidas com estes medicamentos", segundo o Infarmed.



Autoridade Nacional do Medicamento assegura que "vai continuar a fazer um acompanhamento regular" da situação, "através de uma contínua articulação com doentes, profissionais de saúde, farmácias e distribuidores e as empresas detentores de medicamentos, de forma a assegurar que não ocorra qualquer rutura" no acesso a medicamentos para a doença de Parkinson.