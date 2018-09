Boko Haram ameaça matar jovem cristã que recusou converter-se

O grupo armado Boko Haram, que atua sobretudo na Nigéria, ameaça matar a jovem Leah Sharibu, de 15 anos, que está há meses cativa pelos terroristas.

Leah foi raptada por membros do Boko Haram juntamente com várias outras adolescentes. Pouco tempo depois todas as jovens, na maioria muçulmanas, foram libertadas, à exceção de Leah por ser cristã e por se ter recusado a abraçar o Islão, como lhe ordenaram os seus raptores.

Esta semana terá sido enviada uma mensagem por parte do Boko Haram para um jornal local em que o grupo ameaça assassinar Leah.

A mensagem diz que os jihadistas contactaram “o governo através de mensagens escritas e áudio”, mas que foi ignorado. Terá sido por essa razão, diz ainda o grupo, que foi morta uma trabalhadora humanitária, Saifura Khorsa, que também estava em cativeiro.

Caso o Governo não mude a sua atitude, diz ainda o grupo, Leah Sharibu será executada dentro de um mês, juntamente com outras duas trabalhadoras humanitárias que também estão na posse do grupo.