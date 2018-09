Sporting renova com campeão europeu sub-19

O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Thierry Correia, campeão europeu de sub-19, válido agora até 2022.

O lateral direito alinha pela formação sub-23 dos leões, mas integra ocasionalmente as sessões de treino da equipa principal.

Em declarações no site do clube, Thierry Correia mostrou-se naturalmente satisfeito com a renovação e falou sobre as sensações dos primeiros treinos com a equipa principal:

"Estou muito contente por estarem a apostar em mim mais uma vez. Sinto que sou um atleta de futuro do Sporting CP. Este momento representa um orgulho para mim, pelo que atingi até aqui. O meu grande objectivo agora passa por chegar à equipa principal".

"Nos dois primeiros treinos com a equipa A estava muito apreensivo. Eorreiara estranho treinar com o Nani, um ídolo de infância. Todos me acolheram bem e ajudaram-me", adicionou.