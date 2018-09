​Morreu o arquiteto Robert Venturi, um pós-moderno

O arquiteto norte-americano Robert Venturi, Prémio Pritzker 1991, que se destacou no pós-modernismo, morreu aos 93 anos, anunciou o Architect's Newspaper.

De acordo com a publicação da área do design e da arquitetura, Robert Venturi, que era considerado um ícone da arquitetura americana, deixa vivo o seu legado, através do ateliê Venturi Scott Brown Associates (VSBA). De acordo com o Architect's Newspaper, a família comunicou a morte através de uma mensagem: "Robert Venturi, um dos principais arquitetos do mundo, faleceu pacificamente em casa, na terça-feira". O jornal "The New York Times" escreveu que a morte surgiu como consequência da doença de Alzheimer.

Através da criação de edifícios, trabalho académico e investigação, o casal Robert Venturi e Denise Scott Brown ajudou a desencadear um movimento na arquitetura que rompeu com a hegemonia do modernismo, que tinha prevalecido durante grande parte do século XX. Venturi nasceu em 25 de junho de 1925, em Filadélfia, a mesma cidade onde se formou como arquiteto e urbanista, e na Universidade da Pensilvânia conheceu Denise Scott Brown, em 1960, quando ambos aí lecionavam. Era membro honorário do Royal Institute of British Architects, e fundou o seu escritório em 1964, administrando-o com sua mulher e parceira de trabalho, Denise, de 1967 a 2012.