Manta Santos partilha prémio de melhor treinador com a equipa

Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, recebeu, esta quinta-feira, o prémio de melhor treinador do campeonato no mês de agosto. O treinador fogaceiro admitiu "muito orgulho e prazer" pela distinção.

"Aqui no CD Feirense, o trabalho é de todos, não só do Nuno e partilho este prémio com todos os meus jogadores. Seguramente que, sem eles, eu não estaria aqui a receber o prémio de melhor treinador de agosto. O trabalho que temos vindo a fazer refletiu-se nos resultados que tivemos no mês de agosto e agora é continuar a trabalhar nos meses seguintes para que o CD Feirense ganhe mais prémios", salientou o técnico, em declarações reproduzidas pelo site do clube.

Manta Santos insistiu que os prémios são "coletivos e não individuais", porque "todos os jogadores contribuíram para que os objetivos da equipa fossem alcançados". Além do treinador, também Edinho, como jogador do mês, e Caio Secco, como melhor guarda-redes, foram distinguidos.

Apenas as três primeiras jornadas foram consideradas na atribuição dos prémios de agosto. À data, o Feirense era líder, com duas vitórias e um empate, e tinha a melhor defesa do campeonato.