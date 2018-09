Figo acredita que expulsão de Ronaldo é "exagerada"

Luís Figo, antigo internacional português, não percebe o cartão vermelho mostrado a Cristiano Ronaldo, na partida da Liga dos Campeões frente ao Valência.

Em declarações numa iniciativa de solidariedade que decorreu no Clube de Golfe La Herrería, Figo admite não compreender o motivo da expulsão:

"Pareceu-me um pouco exagerada. Não acredito que tenha feito algo assim tão grave que justificasse a expulsão, mas não sei o árbitro e assistente terão visto o que nós não tenhamos. Pela televisão às vezes é um pouco mais difícil".

Figo falou ainda sobre a saída de Cristiano do Real Madrid:

"Cristiano Ronaldo marcou uma era no clube. Neste momento já não está, mas serão sempre feitas comparações. Foi um jogador impressionante no Real Madrid com números extraordinários, mas a vida continua. O presente do Real Madrid é agora dos que estão e que seguramente marcarão a história do clube".

Ronaldo foi expulso aos 29 minutos na partida frente ao Valência, no Mestalla, por uma alegada agressão a Murillo, na grande área.