NBA. Jimmy Butler exige sair dos Minnesota Timberwolves

Jimmy Butler, quatro vezes "All-Star" da NBA, pediu para ser trocado dos Minnesota Timberwolves.

O base norte-americano não está satisfeito em Minneapolis, e a quebra de relações com a estrela da equipa e "cara" do franchise, Karl Anthony Towns, chegou a um ponto de rutura.

Segundo avança a ESPN, Jimmy "Buckets" esteve reunido com o diretor desportivo da equipa, e anunciou a sua intenção de abandonar os Timberwolves, apenas um ano depois de ter chegado, vindo dos Chicago Bulls, numa troca que viu seguir no sentido contrário Zach LaVine, Kris Dunn e uma escola do draft de 2017.

O "All-Star" prefere a transferência para os Los Angeles Clippers, sendo que os New York Knicks e Brooklyn Nets também estão interessados no base.

Butler termina contrato no final do ano e é um dos alvos mais apetecíveis do próximo verão.

Segundo avança o órgão americano, os Timberwolves estariam prontos para oferecer a Butler um novo contrato máximo de cinco temporadas, no valor de 189 milhões de dólares.

Com Jimmy Butler, os Timberwolves qualificaram-se para os "play-offs" da NBA pela primeira vez em 13 anos, onde caíram na primeira ronda para os Houston Rockets.