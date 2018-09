Tragédia na Holanda. Quatro crianças morrem em passagem de nível

Quatro crianças morreram esta quinta-feira, na Holanda, numa colisão entre um comboio e o carrinho elétrico em que seguiam, conduzido por um supervisor.



As vítimas mortais, entre as quais estão duas irmãs, estavam a ser transportadas da creche para a escola, quando o acidente aconteceu, na cidade de Oss, no sul do país.

Uma quinta criança e uma mulher sofreram ferimentos graves.

Segundo algumas fontes citadas pela imprensa, o carro terá passado por baixo das barreiras numa passagem de nível.

A mulher que guiava a viatura terá gritado que estava sem travões.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, está "profundamente impressionado" com o "acidente horrível" em que um comboio colidiu com uma bicicleta que transportava crianças para a escola num atrelado, provocando a morte a quatro delas.

Numa mensagem no Twitter, Rutte desejou às famílias "muita coragem e força para ultrapassar esta pesada perda".