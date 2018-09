FC Porto volta a treinar sem Soares e Mbemba

O FC Porto deu continuidade, esta quinta-feira, à preparação para a visita ao Vitória de Setúbal, a contar para a quinta jornada do campeonato.

No boletim clínico dos campeões nacionais, continuam a constar os nomes de Mbemba e Soares. Os dois jogadores, que não foram inscritos na Liga dos Campeões devido às respetivas lesões, fizeram treino condicionado e trabalho de ginásio.

Os dragões voltam a treinar na sexta-feira, às 16h00, no Olival, à porta fechada. No mesmo dia, às 17h15, Sérgio Conceição fará a antevisão da partida com o V. Setúbal.

O Vitória-Porto realiza-se no sábado, às 21h00, no Estádio do Bonfim. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.