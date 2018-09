Há sete anos que não se andava tanto de comboio em Portugal, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Um total de 37,5 milhões de passageiros andaram nos comboios portugueses no segundo trimestre do ano, uma subida de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

É preciso recuar ao segundo trimestre de 2011, quando viajaram 38 milhões de pessoas, para encontrar um número tão elevado de passageiros nos comboios. O segundo trimestre de 2011, recorde-se, foi marcado pelo pedido de ajuda financeiro de Portugal.

O transporte suburbano de passageiros foi o único a evoluir positivamente, com uma subida de 5,1% (+3,5% no 1.º trimestre), o que resultou num total de 33,4 milhões de passageiros (+4,8% em termos de passageiros-quilómetro).

O tráfego interurbano reduziu-se em 2,2% (+1,2% no 1.º trimestre) para 4,1 milhões de passageiros, mas em termos de passageiros-quilómetro houve um ligeiro aumento de 0,1%.

O tráfego internacional (64,9 mil passageiros) decresceu 11,6% (após -4,1% no trimestre antecedente), devido às diminuições observadas nos meses de maio e junho (-14,9% e -20,3%, respetivamente).

Com um total de 2,8 milhões de toneladas, a quantidade de mercadorias transportadas por modo ferroviário aumentou 8,2% (após -1,5% no 1.º trimestre), tendo o respetivo volume de transporte (733 milhões de toneladas por quilómetro) aumentado 9,4% (-0,5% no trimestre anterior).

No metropolitano, os sistemas de metro de Lisboa, Porto e Sul do Tejo transportaram um total de 62,9 milhões de passageiros (+5,4%; +0,4% no 1.º trimestre). "Este número de passageiros foi o mais elevado desde o início da série com as três redes de metro (1.º trimestre 2014)", lê-se.

O número de passageiros transportados pelo metropolitano de Lisboa (68,9% do total nacional) situou-se em 43,3 milhões (+5,3%; +0,5% no 1.º trimestre), no metro do Porto registou-se uma subida de 5,2% (+0,6% no trimestre anterior), com um total de 16,3 milhões de passageiros e também o Metro Sul do Tejo apresentou um aumento (+6,6%, recuperando de -1,5% no 1.º trimestre), com o transporte de 3,2 milhões de passageiros.

Aumento de passageiros nos aeroportos desacelara

O tráfego nos aeroportos nacionais aumentou 6,8% para 15,5 milhões de passageiros no segundo trimestre, uma desaceleração face à subida homóloga de 11,9% no 1.º trimestre, indica o INE.

Na atividade dos transportes entre abril e junho refere-se que as aterragens foram 58,6 mil, uma subida de 4,7%, na comparação homóloga (7% no primeiro trimestre), registando-se no continente um "aumento ligeiramente mais expressivo (+6,2%), em contraste com a redução de 8,3% verificada na Região Autónoma da Madeira".

O aeroporto de Lisboa movimentou 7,7 milhões de passageiros no 2.º trimestre, aumentando 10,7% (+15,9% no 1.º trimestre) e abrangeu 49,6% da totalidade do movimento nacional.

No Porto, a subida foi de 11,1% (+12,0% no 1.º trimestre) para 3,2 milhões de passageiros, enquanto em Faro houve uma redução de 1,4% (após estabilização no trimestre anterior) e igualmente diminuições em Ponta Delgada (-0,6%) e Funchal (-4,7%).

O tráfego internacional originou 82% do movimento e correspondeu a 12,7 milhões de passageiros. Nos aeroportos de Faro, Lisboa e Porto o peso do tráfego de passageiros de fora do país correspondeu a 95,5%, 87,6% e 83,4% do total, respetivamente.

O movimento aéreo de carga e correio ascendeu a 47,2 mil toneladas, um acréscimo de 7,8% (+8,6% no 1.º trimestre).

Mais movimentos nos portos

No segundo trimestre do ano foi registada uma subida no movimento de mercadorias nos portos, com a entrada nos portos nacionais de 3.878 embarcações de comércio (+0,8%; -4,0% no 1.º trimestre), correspondendo a 68,2 milhões de arqueação bruta: +5,1% face a -4,2% no trimestre precedente.

As mercadorias movimentadas nos portos totalizaram 24 milhões de toneladas, num aumento de 2,3% recuperando da diminuição de 9,8% registada no trimestre anterior.

No transporte fluvial de passageiros verificou-se um ligeiro aumento (+1,0%; +1,6% no 1.º trimestre) para 5,05 milhões.