Jorge Simão quer Boavista "refinado" frente ao Chaves

Jorge Simão espera ter, na quinta jornada, um Boavista superior ao dos jogos anteriores para fazer frente a um Desportivo Chaves que surpreendeu no Dragão.

O treinador axadrezado elogiou o Chaves, "uma equipa muito competitiva, combativa e compacta e que criou dificuldades ao FC Porto", no empate arrancado no Dragão para a Taça da Liga. No entanto, manifestou a vontade de ver, no regresso ao Bessa, "um Boavista mais refinado" que nos encontros anteriores.

"São duas equipas de um nível muito semelhante. Temos a grande vantagem de jogar em nossa casa e de desfrutar do apoio dos nossos adeptos", salientou Simão.

Jorge Simão lamentou a paragem do campeonato para seleções e Taça da Liga. O Boavista esteve sem jogar durante três semanas, uma vez que já não está em prova na prova nacional.

"Se pudesse não ter parado, independentemente do que vier a acontecer amanhã [sexta-feira], escolheria não ter parado. Adaptámo-nos o melhor que conseguimos", assumiu. "O facto de não termos competido oficialmente não quer dizer que não tenhamos competido. Tivemos competições não oficiais. Não gosto de parar porque retira a carga emocional que é a luta pelos pontos. O Chaves teve a possibilidade de a ter, mas numa outra competição que não o campeonato", referiu.