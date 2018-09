Pai de Aubameyang sucede a Camacho no comando da seleção do Gabão

Pierre-François Aubameyang, pai do avançado do Arsenal, e Daniel Cousin assumiram, esta quinta-feira, o comando conjunto da seleção do Gabão.

Depois do despedimento de José António Camacho, a Federação de Futebol do Gabão decidiu escolher "treinadores com um forte conhecimento do futebol gabonês, dada a urgência de constituir uma equipa técnica".

A dupla de treinadores tem vasta experiência pela seleção. Enquanto jogador, Pierre-François Aubameyang, mais conhecido como "Yaya", fez 80 jogos pelas panteras do Gabão, e Daniel Cousin fez 52 partidas.

Pierre-Emerick Aubayemang, jogador do Arsenal, é a principal estrela e o capitão do Gabão, e já apontou 24 golos em 56 jogos pela seleção.