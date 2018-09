​Governo promete “para breve” decisão sobre procuradora-geral da República

João Lopes

20 set, 2018 Viseu 18:51

João Miguel Tavares escreveu no Público em 30-08-2018 e eu concordo: «nenhum procurador-geral exerceu o seu cargo com a liberdade, a neutralidade e o sentido de Estado de Joana Marques Vidal… temos de recordar ao Partido Socialista que ele tem para com os cidadãos deste país uma dívida gigantesca na área da Justiça, que ainda não começou a pagar…». Os socialistas julgam-se donos do País, mas estão muito enganados!