Daniel Ramos: "O tempo útil de jogo contra o FC Porto foi superior à média da temporada passada"

Daniel Ramos, treinador do Chaves, respondeu às críticas de Sérgio Conceição em relação ao reduzido tempo de jogo da partida entre os dois emblemas na Taça da Liga.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão da partida contra o Boavista, o técnico da equipa transmontana contrariou as declarações de Conceição:

"O tempo útil de jogo foi superior à média nacional da temporada passada. A nossa equipa médica só entrou em campo duas vezes. São dados claros e que nos dão razão quanto à tranquilidade que temos sobre as críticas que nos foram feitas".

Para além do facto de ter conquistado o empate no Dragão, o treinador de 47 anos mostrou-se contente por ter ficado com "mais dores de cabeça", depois de "ganhar opções" com os jogadores menos utilizados que deram uma boa réplica:

"Esses jogadores disseram a toda a estrutura do Chaves que o plantel tem solução para estar no limite".

Sobre a próxima partida frente ao Boavista, no regresso da I Liga, o timoneiro da formação transmontana alertou para a dificuldade do embate:

"O Boavista é uma equipa determinada e que luta por cada bola durante os 90 minutos. Procura um estilo de jogo tanto curto como longo, tendo ainda o contra-ataque como arma".

O Boavista-Chaves tem data marcada para sexta-feira, às 20h30, em partida a contar para a quinta jornada da I Liga.