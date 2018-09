Presidência recebe taxistas na segunda-feira

A Presidência da República recebe os taxistas em protesto na próxima segunda-feira, avançou a SIC Notícias.

Centenas de taxistas estão concentrados, desde quarta-feira, em Lisboa, Porto e Faro contra a legislação que regula as plataformas eletrónicas de transportes, como a Uber ou a Cabify.

"Confirma-se que está agendada para a próxima segunda-feira, ao final da manhã ou ao início da tarde, uma reunião do senhor Presidente da República com as associações representativas do setor", revelou o vice-presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros ANTRAL, José Monteiro, que está na concentração que decorre no Porto.

Segundo a mesma fonte, os responsáveis do protesto de Lisboa equacionam avançar para o Conselho de Ministros, com o objetivo de serem recebidos por representantes do Governo.

"Acho que estamos a começar a esgotar as reuniões, as conversações, mas acho que também é fundamental falarmos com o Governo antes de o setor voltar a tomar decisões. Temos que percepcionar tudo o que é negociável e até que ponto pode ser negociado", defende o vice-presidente da ANTRAL.

Os taxistas "não vão desmobilizar facilmente" os protestos. "Vamos aguardar os contactos com o Governo, mas não pode ser um diálogo de surdos, tem que ser aberto, objetivo e franco. Temos que perceber porque é que a lei ainda não foi cumprida", sublinha José Monteiro.