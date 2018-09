Elogios para Nuno Espírito Santo. "Sem dúvida o melhor treinador que já tive"

Nuno Espírito Santo recebeu fortes elogios de um dos seus jogadores no Wolverhampton, o irlandês Matt Doherty.

"Nuno é, sem dúvida, o melhor treinador que já tive", declarou o defesa, em declarações reproduzidas pelo "Express & Star", antes de falar dos métodos de trabalho que diferenciam o treinador português:

"Ele está no relvado todos os dias. Alguns treinadores preferem estar à margem do treino e dizem aos adjuntos para darem as instruções, mas ele está em todas as sessões. Por vezes, com outros técnicos, os que não jogavam treinavam à parte e o treinador nem ia ver a sessão, mas Nuno está lá. Isso ajuda-nos muito. Se o treinador não te vê treinar, é difícil entrares na equipa, não há ninguém para tentar impressionar".

"As capacidades de gestão humana dele são incríveis. É um treinador de topo, simplesmente", completou Doherty, internacional irlandês.