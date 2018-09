Raul Meireles quebra silêncio para falar de um FC Porto que "tem tudo para ter sucesso"

Raul Meireles desligou a ficha do mediatismo quando terminou a carreira, mas mantém a ligação ao futebol e em particular ao FC Porto. Atento às dinâmicas de um meio-campo que já foi seu, o antigo internacional português destaca o regresso de Danilo à competição como fundamental para a equipa de Sérgio Conceição.

"Danilo é um excelente jogador, é um jogador-chave na equipa do Porto, por isso estou muito contente que ele tenha recuperado", assume Raul Meireles, em entrevista exclusiva a Bola Branca.



Sérgio Conceição não recebeu muitos reforços, esta temporada, mas mantém grande parte das peças do FC Porto campeão. Isso é um dado que pode funcionar, na opinião de Meireles, como catalisador da conquista do bicampeonato por parte dos dragões: "Ainda está no início, mas vê-se que tem a base do ano passado e tem tudo para ter sucesso".

Meireles está a torcer pelo FC Porto, disso não restam dúvidas, mas o ex-jogador aprecia o nível que se está a atingir no futebol nacional e inclui o Braga no lote de candidatos ao título de campeão nacional.

"Acho que hoje em dia o futebol português vai ser cada vez mais competitivo. Os três grandes e o próprio Braga têm possibilidades de lutar pelo título. Claro que eu espero sempre que o meu Porto consiga esse título, mas mesmo para o campeonato português penso que pode ser interessante este nível de competitividade", considera.

O novo desporto-rei de Meireles é o padbol



Raul Meireles andava desaparecido em combate, por vontade própria, após ter terminado a carreira há dois anos e de forma discreta, mas Bola Branca encontrou-o empenhado numa quadra de padbol, uma modalidade recente que é uma mistura de padel e futvólei

Aos 35 anos, o futebol, para Meireles, só no sofá, mas o "bichinho" da competição mantém-se e agora está concentrado no padbol. Faz dupla com José Bosingwa e aposta, para já, em promover a modalidade:

"É um desporto que tanto eu como o Bosingwa gostamos. O que estamos a tentar fazer aqui é promover a modalidade, dar conhecimento a muitas pessoas que não conhecem esta modalidade e tentar promover".

Raul Meireles foi quatro vezes campeão nacional pelo FC Porto, vencedor da Liga dos Campeões pelo Chelsea, 76 vezes internacional por Portugal, eleito o melhor jogador da Liga inglesa quando esteve no Liverpool.

Estrondo poderá ter, agora, a sua aparição como jogador de padbol, numa dupla de sucesso com José Bosingwa que faltou ao treino desta quinta-feira. Este fim-de-semana, a dupla tem o primeiro torneio, Breathe SoccerSoul, no Parque da Cidade do Porto, para lutar pelo título.