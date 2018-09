Lito Vidigal acredita em bom resultado frente ao FC Porto

O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, reconhece que o FC Porto é um adversário difícil, no entanto, mostra esperança num resultado positivo, no jogo da quinta jornada do campeonato.

"Tudo é possível. Depois do que a equipa fez no último jogo [empatou depois de estar a perder frente ao Nacional, por 0-3], acredito que os jogadores, se forem solidários e souberem sofrer quando for necessário, podem fazer um bom resultado com o FC Porto", referiu o técnico sadino, em conferência de imprensa de antevisão da partida.



O histórico do Vitória frente ao FC Porto é pouco positivo: os sadinos não derrotam os atuais campeões nacionais há 35 anos.

"Sabemos que é um adversário forte, é uma equipa consolidada, pelo que vamos ter dificuldades, mas sempre que tivermos a possibilidade para sair para o ataque vamos faze-lo. A pressão está mais do lado FC Porto do que nosso", assinalou Lito Vidigal.



O Porto defronta o Vitória no sábado, às 21h00, no Estádio do Bonfim. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.