Depois da polémica, peritos estrangeiros ensinam e aprendem a combater o fogo em Portugal

Ao todo já vieram 20 peritos estrangeiros que, somando todas as iniciativas, já tiveram contacto com mais de mil pessoas ligadas à prevenção e combate de incêndios em Portugal, de acordo com a agenda pré-definida pela Estrutura de Missão do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

São bombeiros e sapadores com várias especialidades, peritos em coordenação aérea, comportamento do fogo, liderança de equipas de combate, especialistas em comunicação de risco, em operações com maquinaria, na gestão e recuperação de áreas ardidas e ainda meteorologistas.

Os peritos estrangeiros também aprenderam em Portugal. Os chilenos, por exemplo, estiveram no grande fogo de Monchique e verificaram a importância das faixas de segurança.

Tiago Oliveira repete aquilo que tem dito desde que foi escolhido pelo primeiro-ministro, António Costa, para redesenhar o modelo de prevenção e combate: as várias entidades nacionais têm que perceber que é preciso mudar, dando cada vez mais importância ao mérito e à avaliação do desempenho, sublinha.

“Melhorar a relação e a cooperação entre as entidades, para que elas executem uma função em vez de desempenharem um cargo. Cada vez mais, vamos ter que ter as funções descritas e as pessoas executarem essas funções com mérito, com seleção de recursos e com avaliação, no final.”

Sobre este tipo de partilha internacional, que prevê também o envio de duas dezenas de portugueses aos Estados Unidos e a Espanha, Tiago Oliveira diz que, agora, já é vista com normalidade. As críticas iniciais deixaram de se ouvir.

“O processo de mudança faz-se caminhando, com todos. Neste caso particular, da mudança com peritos internacionais, é sempre com grande humildade. Eles não vieram cá ensinar nada. Isto não é nenhuma ciência espacial, eles só vieram mostrar como fazem e nós, com bastante humildade e reconhecendo as algumas dificuldades que temos em cooperar, participar e apreender as coisas. Temos que caminhar para diante, ver o que de bom os outros trazem e aprender.”

Tiago Oliveira considera que este intercâmbio internacional é uma aposta ganha e não tem dúvidas de que terá reflexos nas políticas que vierem a ser definidas, por exemplo, já para o próximo ano.

Entre as duas dezenas de estrangeiros que vieram recentemente a Portugal está uma equipa de sete sapadores florestais chilenos.

Durante um mês partilharam experiências com quase 500 operacionais portugueses e estiveram mesmo várias vezes envolvidos no combate a incêndios.

À Renascença, estes sapadores chilenos dizem que Portugal tem de melhorar no combate estratégico.