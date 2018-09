Não são de Medicina nem de Engenharia. Conheça as duas caloiras de 20 da Universidade do Porto

Todos os anos, as médias mais altas de cursos do Ensino Superior pertencem a cursos de áreas de Engenharia ou Medicina. Mas duas das caloiras com as melhores notas do país decidiram inverter a tendência. Leonor e Tiana fizeram entraram na Universidade do Porto com médias de 20 valores, sem qualquer arredondamento. Agora, esperam continuar com as boas notas em Direito e Relações Internacionais, respetivamente.

As duas tiveram trajetos bem diferentes. Leonor Castro, de Gondomar, estudou no Colégio Luso-Francês e na Escola Secundária de Gondomar durante o ensino secundário; já Tiana Holzhauer tem uma história bem diferente, pois a sua média de 20 valores já foi conseguida em 2015.

"Eu já comecei a estudar na Alemanha. Fiz um ano de Estudos Islâmicos e de Português em Friburgo, a minha cidade natal. E depois fiz mais um ano de Direito, também em Friburgo. Só que senti sempre que algo não estava a bater certo, que não era vida que eu queria viver, por isso decidi voltar ao Porto", diz à Renascença.

Tiana já tinha morado em Portugal antes. Na realidade, Portugal foi quase um país de transição. A estudante de origem germânica morou no Líbano, onde fez o ensino básico até aos 12 anos, passou pelo Porto e foi depois para a Alemanha fazer o ensino secundário. Foi aí que, "com muito trabalho, muito esforço e com muita dedicação também", conseguiu as notas máximas em tudo o que foi avaliada.

Apesar das notas máximas na Alemanha, Tiana não se recorda propriamente do método de estudo que a levou ao sucesso académico no ensino secundário. "Já foi há alguns anos, por isso não me lembro de tudo. Também nunca tive assim muita dificuldade para aprender as disciplinas na escola. Não sei, talvez seja um dom", brinca a nova caloira de Relações Internacionais.